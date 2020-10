Kim Feenstra bevallen van eerste kindje

„We are on another level right now. 16.10.2020. A new Legend has arrived. Brooklyn Baby Tailor”, schrijft de 35-jarige Kim. Ze meldt niet wat het geslacht van het kindje is maar uit de veelvuldige blauwe ballonnen op de foto valt op te maken dat het waarschijnlijk een jongetje is. Eerder liet Kim ook al zien dat de kinderkamer gedeeltelijk blauw was waardoor veel volgers al dachten dat ze een jongen zou krijgen.

Kim en haar vriend Stanley stelden in augustus echter dat ze niet wilden weten welk geslacht hun toen nog ongeboren kindje had. De twee wilden dat het een verrassing zou zijn.

Kim was eerder al openhartig over het feit dat ze niet op de natuurlijke manier zwanger kon worden. Het is haar en haar vriend Stanley gelukt dankzij ivf-behandelingen.