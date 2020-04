Pinkpopbaas Jan Smeets (75) besmet met het coronavirus

Smeets werd onlangs vanwege een infectie opgenomen in het Zuyderland ziekenhuis in Sittard-Geleen. Omdat de Pinkpopbaas in het verleden hartoperaties heeft gehad, valt hij binnen de risicogroep. Daarom werd hij ook getest op het coronavirus.

Inmiddels is Smeets niet meer in het ziekenhuis. „Naar omstandigheden maakt Jan het goed. Hij revalideert op advies van de artsen vanaf een andere plek”, laat Murray weten. Zijn situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden.