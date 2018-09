Gordon haalt uit naar ex-vriend

"Ik had een hele leuke tijd met Maurice. We kennen elkaar al zeven jaar en we hadden een intense vriendschap. De laatste zes maanden waren we meer geliefden van elkaar, maar dat is nu weer voorbij. Dat is heel spijtig. Voor mij is het spijtig dat Maurice dat nu ontkent. Dat vind ik slap", vertelt Gordon aan RTL Boulevard.

Gordon en Maurice waren lang bevriend en hadden volgens Gordon dus ook kortstondig een relatie.

De zanger kan het maar niet bevatten dat hun Maurice hun romance ontkent. "Misschien is hij bang voor de reacties in zijn omgeving of voor zijn werk. Ik heb geen idee. Ik geloof dat ik er nu wel klaar mee ben om contact met hem te hebben. Het is voorlopig even beter om elkaar met rust te laten. Misschien dat 'ie dan weer wakker wordt."