Optreden Rob de Nijs met Paskal en Danny gaat viral

Paskal en Danny zongen het nummer Wat als later nu is, een nummer van Robs allerlaatste album 't Is mooi geweest. Vooraf aan de opvoering stelde Rob nog dat hij nooit meer live in tv-programma's zingt ("Dat scheelt mij ontzettend veel stress") maar hij kon het toch niet laten.

De 77-jarige zanger, die lijdt aan de ziekte van Parkinson, zong af en toe enkele woorden mee tot ontroering aan tafel en bij de kijkers thuis.