Vrienden maken zich zorgen: ’Meghan moet zich losmaken van Harry’

„Meghan moet ervoor zorgen dat haar naam niet voorgoed wordt aangetast door de vete tussen haar man en zijn familie.” Ⓒ Getty Images

Hun vernietigende beschuldigingen aan het adres van de Britse royals blijken zich, nu de stofwolken zijn opgetrokken, met name tégen prins Harry en Meghan te hebben gekeerd. De twee houden zich daarom even stil. Wanhopig zou Meghan werken aan een nieuw imago. Niet langer als koppel, maar alleen! Vrienden adviseren dringend voortaan te zwijgen over de koninklijke familie: „Al dat drama werkt alleen maar tegen haar.”