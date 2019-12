’Project Gio’: Stukgesponsorde namaak

In deze rip-off van de Hollywood-film Project X (2012) vertrekken pa en ma Latooy voor twee weken naar Spanje, terwijl Gio zijn Rotterdamse appartement voor hún villa aan het water verruilt. Geen feestjes, roept zijn vader nog. Maar als vriend Sammie (Niek Roozen) per ongeluk een privéuitnodiging op zijn Instagram-stories post, stromen de partygangers toe. Met rampzalige gevolgen.

Vlogger zonder baan

Wanneer de titelheld van de film wakker wordt met een kater, zijn de katten van de Latooys spoorloos verdwenen. Net als een deel van het dak, terwijl het interieur grondig is verwoest. Ten einde raad huurt Gio een stel beunhazende bouwvakkers in om de boel te fiksen. Intussen doet de vlogger - die door omstandigheden blut is en nog nooit een normaal baantje heeft gehad - verwoede pogingen om wat geld te verdienen.

Merken in je gezicht

Dat Gio zichzelf speelt, zal zijn fans plezieren. Knipoogjes naar de vooroordelen over YouTubers zijn ook nog wel aardig, maar het verhaal, het spel en de rest van de grappen voelen een stuk geforceerder. Erger is dat deze film volkomen is stukgesponsord: voor de prijs van een bioscoopkaartje krijgt de kijker ongevraagd het ene na het andere merk in z’n gezicht gewreven. Dat daaraan zelfs hele stukken van het scenario zijn opgehangen, is bepaald verbijsterend.

✭✭