Duncan Laurence ontkent breuk met voormalige producer

Hardy sprak in het najaar in verschillende media wel over een breuk. Hij vond het jammer dat Duncan met andere producers aan de slag ging. „Ik heb altijd met veel mensen tegelijk aan muziek gewerkt, waarom zou ik dat nu niet meer kunnen doen?”, reageert Duncan in het zomermagazine van de Volkskrant. „Hij had toen hij dat zei in een krant natuurlijk ook gewoon even kunnen bellen: ’Ha, Duncan zullen we weer een liedje maken?’ Wat mij betreft is er niets aan de hand.”

In hetzelfde interview geeft Duncan aan inmiddels goed tegen kritiek te kunnen, mede dankzij zijn opleiding aan de muziekacademie. De winst op het Songfestival geeft hem daarnaast extra vertrouwen.

„Het is wel zo dat soms door mijn hoofd schiet: ik heb dit geflikt. Als ik wat spanning voel voor een tv-optreden of zo, dan denk ik: kom op Dunc, je hebt dit ook voor 200 miljoen mensen gedaan. Maar ik won ook in Tel Aviv omdat ik een soort Olympisch team om mij heen had. Dat vergeet ik niet.”

Toch lukt het hem nog niet altijd die spanning de baas te blijven. Zo wist Privé eerder deze week te onthullen dat Duncan tijdens het alternatief Songfestival dit jaar een paniekaanval zou hebben gekregen en ter plaatse een zo ernstige vorm van plankenkoorts of faalangst kreeg, dat hij niet kon optreden voor het verwachte miljoenenpubliek.