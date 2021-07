Zo gaat het nu met Renze Klamer na ’klap’

Hij deelt daarbij een foto waarin hij heerlijk onbezorgd in de zee ligt te dobberen. „Dit was twee uur voordat ik het hoorde”, schrijft hij erbij. Renze reageert daarmee op een vraag van een volger hoe het nu met hem is na ’een bewogen tijd’. „Ja, dat was wel even een klap. Moest er even van bijkomen. Heb gelukkig een lieve vriendin en veel fijne mensen om me heen plus duizenden steunberichten, dat hielp. Voel me nu weer goed.”

Fans die opmerken dat ze het programma missen en zich afvragen of hij nog terugkomt met zijn eerdere show Laat op Vrijdag, laat hij weten dat hij ’zeker weer wat gaat maken’. „Zodra daar iets over bekend is, laat ik het uiteraard weten.”

