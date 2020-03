Bingewatchen bij ’Trojan Wars’

Acteur Bram Suijker speelt onder meer de rol van Achilles. Ⓒ Foto Bowie Verschuuren

Het was Homerus die in de Ilias levendig het laatste stukje van de tienjarige oorlog tussen de Grieken en de Trojanen beschreef. Daarmee is het als het ware een van de vroegst bewaard gebleven ’oorlogsverslagen’. Eeuwen later staat de wereld nog steeds in brand. De mens heeft niets geleerd. Genoeg reden voor Het Nationale Theater om met de theatermarathon Trojan Wars dit epische verhaal op te poetsen.