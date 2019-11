Hollywoodbaas bespot om keuze voor Julia Roberts

Zij reageren dan ook met verbazing op het interview dat Entertainment Weekly deelde. Het is Cynthia Erivo die nu in het historische drama schittert. Maar scenarioschrijver en producer Gregory Allen Howard vertelde in het gesprek dat hij, toen hij in 1994 (!) met de film begon, dat één van de studiobazen voorstelde dat Julia Roberts de hoofdrol zou krijgen.

„Toen iemand de studiobaas erop wees dat Roberts de rol van Harriet niet zou kunnen vertolken, reageerde hij met: ’Het is zo lang geleden. Niemand weet het verschil.’” Op social media wordt hierop met onbegrip gereageerd. „Ik denk dat dit wel aantoont hoe onnozel Hollywoodbazen zijn.”

Intussen zijn we 25 jaar verder en is Roberts niet gecast voor de uiteindelijke film. Volgens de scenarioschrijver is dat te danken aan twee andere films die de spelregels voor een dergelijke film tussendoor veranderden. „Toen 12 Years a Slave een hit werd en wereldwijd een paar honderd miljoen dollar opleverde, zei ik tegen mijn agent: ’Je kunt nu niet meer zeggen dat dit soort verhalen geen geld in het laatje brengen’. En toen kwam Black Panther en gingen de deuren voor donkere acteurs echt open.”

Cynthia Erivo is 'dynamiet'

Over Cynthia Erivo is Allen razend enthousiast. „Ik zag haar voor het eerst toen de andere producers me naar New York vroegen om haar te zien in The Color Purple. Zodra ze haar mond opendeed, dacht ik: ’Ja, dat is Harriet’. Nadien mailde ik de producers: ’Zij is Harriet. Ze is een kleine staaf dynamiet’.”

Harriet komt in Nederland in februari 2020 uit. In de film spelen verder ook sterren als Leslie Odom Jr., Joe Alwyn en Janelle Monae.