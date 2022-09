Fans boos om ontbreken Olivia Newton-John in In Memoriam Emmy's

Newton-John was voornamelijk bekend vanwege haar filmrollen, met name die in Grease en cultklassieker Xanadu. Maar de in augustus op 73-jarige leeftijd overleden actrice had ook rollen in televisieseries The Man from Snowy River en Sordid Lives: The Series. Ook dook ze als zichzelf op in Glee en was ze als gastjurylid te zien in onder meer American Idol en RuPaul's Drag Race.

Tijdens het In Memoriam-segment van de Emmy's speelde John Legend zijn nieuwe nummer Pieces en werden onder meer Betty White, Bob Saget, James Caan, Jean-Marc Vallée, Anne Heche en Sidney Poitier geëerd. Newton-John ontbrak in het eerbetoon dat op televisie werd uitgezonden, maar is wel opgenomen in de In Memoriam-sectie op de website van Emmy-organisator de Television Academy.