Dwayne Johnson verwijdert zwemfoto van bloot dochtertje (3)

Het meisje was aan het zwemmen zonder badpakje aan, wat volgens fans van The Rock ’niet bepaald nodig was’. Dit meldt The Daily Mail.

„Ze maken niet voor niets zwemkleding”, reageerde een volger. Een ander vroeg zich af ’waarom je een kind voor het oog van miljoenen mensen naakt wil laten zien’. Sommige fans namen het op voor Johnson. „Mensen die hier iets seksueels in zien, snappen waarschijnlijk niet hoe bepaalde bevolkingsgroepen opgroeien, bijvoorbeeld op eilanden of in Polynesië. Daar is dit heel normaal en wordt er niks seksueels aan verbonden.”

Kennelijk was The Rock klaar met al het commentaar op een, voor hem onschuldige, foto. Tegen de tijd dat hij het kiekje offline haalde, was de foto al 2,9 miljoen keer geliked. Hij heeft verder niet gereageerd op het voorval.