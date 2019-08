Vader Soundos El Ahmadi overleden

Op Instagram schrijft ze: „Ik ga heel even offline lieve mensen. Mijn vader is gister overleden, dus even geen sociale media voor mij. Love voor jullie.”

Verschillende BN’ers steken haar een hart onder de riem. „Sterkte lieverd”, schrijft Leontine Borsato. Kim-Lian van der Meij: „Gecondoleerd lieve Soundos. Heel verdrietig. Veel sterkte.” En ook Britt Dekker, Bobbi Eden, Jody Bernal en Nicolette Kluijver laten lieve berichtjes achter.