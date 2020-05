Buddy Vedder laat haar millimeteren voor goede doel

In deze coronacrisis wilde Buddy graag iets terugdoen voor alle mensen die zo keihard werken. Bij 1000 euro zou de schaar in zijn haar gaan. Dat bedrag was al bijna binnen een dag binnen.

Buddy liet zich live op Instagram kortwieken. Bijna 1800 van zijn volgers keken op dat moment mee. „Aah neee wat heb ik een klein hoofd”, riep hij uit toen hij het resultaat voor het eerst zag. „Het lijkt wel alsof ik een permanente badmuts op heb. Ik was al klein maar nu ben ik meteen tien centimeter kleiner zonder haar.”

Buddy’s volgers reageerden overwegend positief. Velen vonden het hem goed staan.