Kan Sarah (25) leven met André straks wel aan?

Gossip

Ellemieke Vermolen over scheiding: ’Komt nooit van één kant’

Na twaalf jaar strandde het huwelijk van Ellemieke Vermolen met chef-kok Sergio Herman. Over de reden van de breuk wil ze, omwille van de kinderen, niet veel kwijt. „Het enige wat ik kan zeggen, is: een scheiding komt nooit van één kant, it takes two to tango”, vertelt ze aan Beau Monde.