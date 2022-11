Geschrokken John van den Heuvel schuift voorlopig niet aan bij talkshows na uitzending Jinek

Telegraaf-journalist Van den Heuvel, die permanent wordt beveiligd omdat hij ernstig wordt bedreigd, zegt geschrokken te zijn door het incident. „Vooropgesteld, ik was al weg op het moment dat het gebeurde. Afgesproken was dat ik alleen aan tafel zat op het moment dat mijn onderwerp werd besproken. Maar deze jongens zaten toen al in het publiek, op enkele meters afstand. Nu was het onschuldig wat ze deden, maar als zij zo makkelijk erin slagen iets te doen, kunnen kwaadwillende personen dat ook. Ik was ’not amused’ door wat er gebeurde, mijn beveiligers ook niet, en heb dat ook laten weten. Overigens is het voor andere prominente gasten, zoals ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders, cruciaal dat de beveiliging optimaal is.”

Pijnlijk was dat de journalist juist was aangeschoven om te praten over een boek dat net is uitgekomen, dat over zijn al vijf jaar durende persoonsbeveiliging gaat. „Ik denk dat er twee oplossingen zijn om dit te voorkomen. Je kunt de beveiliging in de studio’s sterk opschroeven. Alleen met een handscanner mensen controleren, zoals nu vooral gebeurt, is simpelweg niet voldoende. Dan heb je waarschijnlijk echt detectiepoortjes nodig. De andere oplossing is geen publiek meer toelaten.”

Betogers verbaasd

Tempest Agyiri, een van de twee betogers, laat in een reactie aan De Telegraaf weten verbaasd te zijn dat hij, samen met zijn kompaan zanger Gavin, niet meteen werd weggehaald door beveiligers toen ze hun publiciteitsactie inzetten. „Ons idee was dat we iets zouden roepen en dat we dan meteen weg zouden worden gehaald. Dat gebeurde alleen niet, we hadden niet verwacht dat we konden blijven staan, en dat Eva Jinek zelfs rechtstreeks het gesprek met ons aanging. Niemand greep in.”

Hij ontkent, net als RTL eerder deed, met klem dat er sprake was van een vooropgezet plan en dat iemand van de redactie vooraf iets wist van hun voornemen. „We hebben heel snel die hesjes aangetrokken en toen stonden we op.”