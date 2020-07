Cilly Dartell: chemokuur lijkt zijn werk te doen

„Weer even een update. Er is goed nieuws want de chemo lijkt zijn werk te doen”, schrijft Dartell op Instagram. „De tumor is geslonken dus dat is super super fijn. De behandelingen blijven nog wel even doorgaan. De komende twee jaar krijg ik iedere drie weken immuun therapie met daarbij een beetje chemo, gelukkig veel minder chemo dan hiervoor. Ik heb nog geen idee hoe ik daarop zal reageren, want deze week krijg ik pas de eerste.”

Dartell zou aanvankelijk in het Antoni van Leeuwenhoek, het ziekenhuis in Amsterdam gespecialiseerd in kanker, behandeld worden. Dat kon door het coronavirus niet doorgaan. Daarom wordt ze nu in Florida behandeld. Daar woont ze met haar man. „Aan hem heb ik heel veel steun.”

In 2016 werd ze voor het eerst getroffen door longkanker. Later werd ze weer gezond verklaard, maar dit jaar bleek de ziekte te zijn teruggekeerd.

