’Prins William gefrustreerd door commercieel gebruik BBC-interview Diana’

Prinses Diana in gesprek met Martin Bashir (1995). Ⓒ Getty Images

Het is prins William een doorn in het oog dat het veelbesproken interview dat zijn moeder prinses Diana in 1995 gaf aan de BBC nog altijd voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Bronnen rond de prins hebben dat gezegd tegen de Britse krant The Telegraph.