’Prins Charles vertelde Diana avond voor huwelijk dat hij niet van haar hield’

Prins Charles zou Diana de avond voor hun huwelijk verteld hebben dat hij niet echt van haar hield, Diana was er kapot van Ⓒ Getty Images

Opnieuw een schokkende onthulling in de ITV-documentaire The Diana Interview: Revenge Of A Princess, over het schandaal rond het beroemde tv-interview met de prinses uit 1995. Astroloog Penny Thornton stelt in de docu dat de prins de dag voor het huwelijk met Diana tegen haar gezegd had dat hij niet van haar hield.