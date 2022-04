Johnny de Mol: ’Ik laat mij niet aan de kant duwen’

Woensdag werd bekend dat De Mol het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft gevraagd een strafrechtelijk onderzoek in te stellen, en tot zijn vervolging over te gaan, naar aanleiding van de aangiftes die zijn ex-verloofde Shima Kaes tegen hem heeft gedaan. Zij beschuldigt de presentator ervan haar tijdens hun relatie in 2015 te hebben mishandeld.

Aan het begin van Hlf8 besprak De Mol met wingman Rutger Castricum het nieuwsbericht dat eerder op de dag via advocaat Peter Plasman naar buiten werd gebracht. „Het is afwachten of het een zaak zou worden, ja en dan blijft dat misschien hangen. Ik denk dat dat misschien wel de enige plek is, in de rechtbank, om je verhaal te doen.”

Stapje terug

Wanneer Castricum hem vraagt of het voor hem niet beter zou zijn voorlopig een stapje terug te doen en de presentie van zijn talkshow uit handen te geven, zegt De Mol: „Daar hebben we serieus over nagedacht, en dat overwogen, maar uiteindelijk denk ik: ik ga mij niet aan de kant laten duwen voor iets waarvan ik word beschuldigd, waarvan ik weet dat het niet waar is.”

Kaes deed eind 2020 aangifte. Volgens advocaat Plasman hebben de zaakwaarnemers van Kaes daarvoor contact gelegd met zowel Johnny de Mol als zijn ouders, „om de familie tot een prestatie te bewegen - lees: betaling”. De Mol en zijn vader John de Mol hebben toen aangifte gedaan van een poging tot afdreiging, een juridische term voor chantage.

Trial by media

Karim Aachboun, de advocaat van Kaes, laat in een reactie aan De Telegraaf weten het „eens te zijn met advocaat Plasman, dat er sprake moet zijn van een trial by judge in plaats van een trial by media”. „Maar hoe verbazingwekkend is het dat het publiek nu kan vaststellen dat advocaat Plasman zelf aan trial by media doet door ons in deze publicatie van afdreiging te beschuldigen?”

Aachboun benadrukt dat hij en zijn team, noch Kaes zich ooit schuldig hebben gemaakt aan chantage van de familie De Mol. „Wij, en onze cliënte, hebben nimmer informatie aan de media gelekt. Wij zijn niet bekend met een mogelijke OM-beslissing eind deze maand, anders dan dat het OM nog moet beginnen met het horen van getuigen, van wie de contactgegevens begin deze maand zijn doorgegeven, over de aangifte van cliënte tegen de heer Johnny de Mol wegens zware mishandeling en poging tot doodslag.”