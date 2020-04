Heeft Temptation-Simone spijt van deelname?

Ⓒ screenshot

Terwijl de kijker afgelopen week noodgedwongen afscheid moest nemen van deelnemend koppel Gianni en Melissa - nadat ze vals hebben gespeeld door een mobiele telefoon te smokkelen - was in Temptation Island te zien dat Zach en Simone het nieuwe stel is dat meedoet. Simone vertelt dat ze er niet zoveel plezier aan beleefde.