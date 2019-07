Men in Black-acteur (88) overleden

De Emmywinnaar speelde onder meer een sleutelrol in de Amerikaanse tv-show The Larry Sanders Show en acteerde in Men in Black, 30 Rock en Dodgeball. Later in zijn leven raakte hij af en toe in opspraak door incidenten door alcoholgebruik; zo werd hij in 2010 gearresteerd omdat hij had ingebroken in een bank die hij per ongeluk had aangezien voor zijn huis in Salisbury.

Hij is thuis vredig overleden in het bijzijn van zijn vrouw, actrice Amy Wright en zijn dochters, vertelt zijn familie aan verschillende media. De doodsoorzaak is niet bekend gemaakt.