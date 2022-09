Johan Derksen: ’Zonde dat het OM naar dit soort onzin gaat kijken’

Johan Derksen Ⓒ ANP/HH

Johan Derksen vindt het „zonde” dat het Openbaar Ministerie van Den Haag gaat onderzoeken of zijn liquidatie-opmerking over Thierry Baudet een strafbare uitlating was. „Het is toch zonde dat het OM naar dit soort onzin gaat kijken terwijl er zulke stapels proces-verbalen van ernstige zaken al een half jaar blijven liggen”, reageerde Derksen vrijdagavond aan het begin van de aflevering van Vandaag Inside.