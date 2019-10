Nieuw programma Jan de Hoop flopt

’Meedoen belangrijker dan winnen in Jan Houdt Hoop’, kopte de zender eerder deze maand toepasselijk bij de bekendmaking van het nieuwe programma, waarin de ontbijtanchor zijn desk in de nieuwsstudio verruilt om te zien hoe het is gesteld met de nieuwskennis van jongeren. Afgaand op de kijkcijfers lijkt Jans uitstapje van korte duur.

Het vierde seizoen van Het Perfecte Plaatje had met 862.000 kijkers wel een goede start. In het RTL 4-programma strijden BN’ers om de titel beste fotograaf. Dit seizoen pakken Daphne Deckers, Kees Tol, Helga van Leur, Steven Brunswijk, Froukje de Both, Jamie Westland, Christina Curry en Johnny Kraaijkamp jr. de camera op. Humberto Tan, Estelle Cruijff en Patty Brard wonnen voorgaande edities. De presentatie van de show is in handen van Tijl Beckand.

Dennis van der Geest wist met de eerste aflevering van zijn nieuwe programma Dennis en de vrije Geesten op SBS6 528.000 kijkers aan zich te binden.