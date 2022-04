Ed Sheeran niet schuldig aan plagiaat

De rechter concludeerde woensdag dat Sheeran ’noch opzettelijk noch onbewust’ een zin uit Oh Why heeft gekopieerd tijdens het schrijven van Shape of You. ,,Hoewel er gelijkenissen zijn tussen delen van de liedjes, zijn er ook significante verschillen”, luidde de uitspraak van de rechter. ,,Meneer Sheeran heeft niet opzettelijk of onbewust het liedje Oh Why heeft gekopieerd.”

De zaak werd in maart elf dagen lang inhoudelijk behandeld in Londen. De advocaat van Sheeran, Ian Mill, noemde de situatie ’enorm traumatiserend’ voor de zanger. Mill beschreef het geschil als ’vreselijk ongelukkig’ en voerde aan dat het nooit voor de rechter had moeten komen. Sheeran was tijdens de behandeling aanwezig in de rechtbank.

Sheeran liet de rechter eerder geheel op eigen wijze horen dat melodieën in de popmuziek wel vaker op elkaar lijken. De zanger zong toen hij verhoord werd stukjes uit Feeling Good van Nina Simone en No Diggity van Blackstreet. „Als je ze in dezelfde toonsoort zet dan klinken ze hetzelfde”, legde hij uit.