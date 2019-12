Expeditie-lieveling Tim Coronel: ik heb er vrede mee

Ⓒ Martijn van Gelder/RTL

Hoewel tv-kok Hugo Kennis in een loeispannende eindstrijd het twintigste seizoen van Expeditie Robinson heeft gewonnen, wordt Tim Coronel door veel kijkers beschouwd als dé beste Robinson van dit seizoen. „Ik kan me wel voorstellen dat mensen dat zeggen, maar the game is the game”, zegt de coureur zondagavond op het podium van De Werkspoorkathedraal in Utrecht waar de finale live werd uitgezonden.