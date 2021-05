Drie jaar cel voor Schotse acteur Kevin Guthrie: ’Dit is een gruwelijke misdaad’

De acteur, onder meer bekend van de films Sunshine on Leith en Fantastic Beasts, zou in het najaar van 2017 een 29-jarige actrice hebben misbruikt na een avondje stappen. De vrouw voelde zich niet goed en werd door Guthrie meegenomen naar een flatje waar hij met haar naar bed zou zijn gegaan.

Guthrie beweerde dat hij de vrouw die avond alleen maar had ’geholpen’, maar zijn dna werd aan de binnenkant van haar ondergoed gevonden. „U bevond zich in een positie van vertrouwen terwijl zij in nood verkeerde en zich niet goed voelde”, aldus de rechter vrijdag tijdens de zitting. „Dit is een gruwelijke misdaad. U had voor haar moeten zorgen.”

De rechter sprak verder van een ’zeer verontrustende zaak’. Het Hof van Beroep zei dat een vrijheidsstraf dan ook ’de enige passende straf’ was.