Soldaat van Oranje stilgelegd tot corona onder controle is

„Het virus en de huidige routekaart van de rijksoverheid noodzaken de productie - en de hele culturele sector in binnen- en buitenland - tot vergaande beslissingen”, aldus producent Fred Boot. Hij beklemtoont dat de veiligheid en de gezondheid van cast, crew en publiek voorop staan. „De verwachting is dat er voorlopig geen versoepelingen komen die het economisch weer verantwoord maken om de voorstelling te spelen.”

De veertig miljoen euro die het kabinet afgelopen dinsdag aankondigde voor de niet-gesubsidieerde theaterproducenten verandert daar niets aan, aldus Boot. „Het telkens opstarten en weer stilleggen van de productie, het keer op keer omboeken van tickets, is noch voor de organisatie, noch voor de medewerkers, noch voor het publiek een situatie die vol te houden is. Door de musical ’op pauze’ te zetten kunnen de kosten worden beperkt en kan de organisatie overleven.”

Medewerkers

De cast en crew zijn deze week geïnformeerd over het besluit. In het theater waren elke avond 150 acteurs en crewleden aan het werk. De producent beklemtoont dat de voorstelling weer wordt opgestart zodra het virus onder controle is en er weer voor volle zalen gespeeld kan en mag worden.

De reguliere ticketverkoop lag al enige stil om voucherhouders voorrang te geven bij het omboeken van hun tickets. De huidige voucher- en tickethouders wordt gevraagd hun (nog te ontvangen) vouchers te behouden totdat zij weer met voorrang nieuwe speeldata kunnen boeken. Dit gaat om tienduizenden mensen. Het publiek wordt zo snel als mogelijk ingelicht indien de nieuwe speelperiode bekend is.

Het moment van het nieuws is wrang; het is vrijdag exact tien jaar geleden dat de megahit in première ging. De voorstelling, die het levensverhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema vertelt, werd sindsdien doorlopend gespeeld voor uitverkochte zalen. De musical werd bijna 2.900 keer opgevoerd; meer dan 3,3 miljoen mensen hebben het stuk inmiddels gezien.