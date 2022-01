Spotify zoekt producers voor podcast Harry en Meghan

Harry en Meghan lanceerden hun Archewell Audio in december 2020 met een feestelijke special waarin onder andere Elton John, James Corden, Tyler Perry, Naomi Osaka en Stacey Abrams te horen waren. De meest speciale gast was hun zoontje Archie, die zijn eerste publiekelijke woordjes sprak in de podcast. In het bijgaande persbericht werd vermeld dat er in 2021 podcasts van het paar verwacht konden worden, maar inmiddels is dat jaar voorbij en wil Spotify waar voor hun geld zien.

Daarom gaat het bedrijf Gimlet Projects, een zusteronderneming van Spotify, nu actief op zoek naar de juiste producers die in staat zijn een wekelijkse show samen te stellen voor de Sussexes. In de podcasts moeten vooral hooggeplaatste vrouwen aan het woord komen. De werknemers zullen werkzaam zijn vanuit Los Angeles, maar kunnen wanneer dat kan ook vanuit huis werken.