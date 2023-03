Simon Keizer heeft nog geen duidelijke soloplannen

„Ik had een plan, maar daar werd ik meteen weer benauwd van. Ik dacht: wat ik nu weer doe is de reden dat ik stop. Ik wil geen druk meer voelen, ik wil niet meer moeten”, vertelt Simon over de nog oningevulde toekomstplannen. „Voor het eerst ga ik een tijd in waarin ik geen plan heb en dat voelt heel vrij.”

Inmiddels is de zanger met Nick Schilder begonnen aan de laatste reeks concerten. Eerst zes clubshows, waarna het doek na zes keer Ahoy op 10 april definitief zal vallen. Emoties zijn er nog niet, zegt de bekende inwoner van Volendam. „Er komen straks ongetwijfeld veel emoties kijken, maar nu is het vooral nog focus van: ga ik het allemaal redden qua stem? We hebben nog nooit zes keer achter elkaar in Ahoy gespeeld en dat vind ik heftig. Dus we zitten allebei in een hele heftige focus.”

„Tijdens het zingen gaat het in flarden door mijn hoofd, het besef van dit is de laatste keer dat ik het zing. En dat is heel gek.” Tijdens de optredens komen er veel herinneringen boven, vertelt hij. „Het is eigenlijk een trip down memory lane. Je gaat die 17 jaar voorbij. Zo raar, want we zijn zo’n geoliede machine, we voelen elkaar zo goed aan en dat is straks over. Dat is wat erbij hoort en is inherent aan de keuze.”

Nick en Simon maakten vorig jaar zomer bekend te stoppen als duo. In de talkshow Jinek vertelde Keizer toen dat het initiatief daarvoor bij hem vandaan komt. Hij twijfelde al sinds eind 2020 of hij nog wel plezier had in het optreden.