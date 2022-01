ITV zegt niet of zich al slachtoffers The Voice hebben gemeld

Wijnhoven zei maandag in het programma Beau in deze periode betast te zijn door Jeroen Rietbergen, de muzikaal leider en ex van Linda de Mol. Rietbergen zou Wijnhoven na een uitzending apart hebben genomen in een lege studio en toen „wel even ging voelen.” De oud-kandidaat zei niet of ze al aangifte heeft gedaan tegen het programma of Jeroen Rietbergen.

ITV heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het seksueel wangedrag bij The Voice. De zaak kwam zaterdag aan het rollen, nadat BNNVARA-programma BOOS had aangekondigd hier donderdag een uitzending aan te wijden. Naar aanleiding van deze aankondiging stopte RTL per direct met het uitzenden van The Voice en alle spin-offs.

