ZIEN! Na hoax nu échte nieuwe foto baby Archie

„Fijne Vaderdag! En we wensen de hertog van Sussex een speciale eerste Vaderdag toe”, zo staat te lezen op het Instagram-account van Harry en Meghan. Op de foto is te zien hoe de kleine Archie veilig bij zijn vader in de armen ligt en half verstopt zit achter zijn hand.

Op Moederdag deelden de Sussexes de voetjes van hun zoontje dat op 6 mei werd geboren. Twee dagen later werd het kereltje voor het eerst aan de wereld getoond.