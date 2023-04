Katy Perry overweegt tournee na Las Vegas-show

De shows in de Amerikaanse gokstad zijn niet voor alle fans van de zangeres even makkelijk te bezoeken, erkent ze in gesprek met het magazine. „Ik weet dat veel mensen niet naar Vegas kunnen komen. De laatste keer dat ik op tournee was, was in 2018. Dus het wordt wel weer tijd. Het wordt tijd dat ik iedereen weer zie die niet naar Vegas kan komen.”

De concertreeks van Perry in Las Vegas, een zogenoemde residency, is een serie van vrij exclusieve optredens met dure decors en veel special effects waarin het lijkt alsof de zangeres is gekrompen, terwijl ze tussen gigantische objecten optreedt. Juist om die reden is het lastig om hiermee landelijk of zelf wereldwijd te toeren, zegt de zangeres.

„Het is technisch gezien niet mogelijk om met over-the-top toiletten en badkuipen te toeren”, refereert ze aan de grote decorstukken in haar show. „Maar ik ben wel heel trots op de show die we neergezet hebben. Het is zo’n geweldig spektakel. Het is een show met bijna alleen maar grote hits.”