Noel Gallagher: Beckham moet liedjes gaan schrijven

Hij antwoordde, tijdens de Ivor Novello Awards, op de vraag wat Beckham nu zou moeten doen na zijn carrière.

"Hij heeft een geweldige carrière gehad en heeft gespeeld voor de mooiste clubs in de wereld. Hij zou zomaar een baan als manager kunnen krijgen, zolang het maar niet bij Manchester City is", zegt Gallagher.

In de tijd dat Beckham bij Manchester United speelde, had de Oasis-zanger een bloedhekel aan de voetballer. "Ik haatte hem echt. Pure haat. Maar gelukkig ontmoette ik hem toen hij United verliet en het is echt een aardige gast en een briljante voetballer."