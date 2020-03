Douwe Bob gaat de bühne weer op

De theatertour wordt in februari afgetrapt in het Chassé Theater in Breda. Daarna staan optredens gepland in onder meer Den Haag, Nijmegen, Amsterdam, Groningen, Apeldoorn, Arnhem en Haarlem. Op 1 mei 2021 sluit Douwe Bob af in TivoliVredenburg in Utrecht.

Tegelijk met de aankondiging van zijn tournee bracht de 27-jarige muzikant een nieuw liedje uit, Until Then. Dat nummer zal hij, net als hits als Hold Me, Multicoloured Angels en Shine, tijdens de tournee ten gehore brengen.