Ook films die niet in bioscoop kwamen, kunnen BAFTA winnen

De British Academy heeft een tijdelijke verandering in de reglementen doorgevoerd voor de uitreiking van de filmprijzen, die is verschoven van 14 februari naar 11 april volgend jaar. Het gaat bijvoorbeeld om films die dit jaar net wel of nog net niet in première gingen. Ook films die op streamingdiensten in première gingen mogen meedoen.

Als de bioscopen in het Verenigd Koninkrijk eenmaal weer opengaan, mogen nieuwe films niet meer meedingen naar een BAFTA als ze direct op platforms als Netflix verschijnen, tenzij dat van tevoren al afgesproken was. De regel is dat films altijd een theatrale release hebben om kans te kunnen maken op de beroemde Britse filmprijs.

Daarnaast worden de criteria voor nieuwe bioscoopvertoningen na de coronacrisis wat versoepeld. Zo hoeven films minder lang en minder vaak te draaien om mee te kunnen doen aan de uitverkiezing.