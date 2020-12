Politie-onderzoek na ingeslagen raam bij Monica Geuze

Eerder deelde ze in haar Instagram Stories foto’s van haar verblijf in een luxe hotel. Blijkbaar was dat voor vandalen reden om bij haar thuis rustig hun gang te kunnen gaan: er blijkt een raam ingegooid. „Onbegrijpelijk dat een staycation op 15 km afstand al niet meer mogelijk is... Dat in je eigen huis waar je je veilig hoort te voelen en waar je kind woont, dit soort dingen moet gebeuren, maakt me kotsmisselijk, woedend en verdrietig!! Walgelijk.”

De manager van Monica laat aan De Telegraaf weten dat er niemand thuis was toen het gebeurde. Of het bij vandalisme gebleven is of dat er sprake was van een inbraak, kan hij niet aangeven. „In verband met het lopende politie-onderzoek kunnen we verder niet inhoudelijk reageren op de zaak.”

Wel bevestigt hij dat er niemand thuis was op het moment dat het plaatsvond. „We betreuren het dat dit gebeurd is. Door het aangepaste reisadvies van Curacao, koos Monica ervoor om haar vakantie naar Curacao van afgelopen woensdag te cancellen. Hierdoor hadden Monica en haar vriend een nacht geboekt in een hotel in Amsterdam, waardoor zij, en (gelukkig) ook haar dochter Zara-Lizzy niet thuis waren toen het gebeurde.”

Eerder schreef ze nog op haar Insta Stories dat ze wel baalde dat ze haar vakantie naar Curaçao last minute moest cancelen, maar dat ze er bewust voor heeft gekozen die uiteindelijk in Nederland door te brengen. Van het Conservatorium Hotel kreeg ze een overnachting aangeboden en daar liet ze zich flink verwennen, getuige de beelden die ze ervan maakte. Bij thuiskomst wachtte haar vervolgens dus een nare tegenslag.