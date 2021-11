Eerste weken nieuw K3 gevolgd in docuserie

In de serie is te zien hoe de Vlaamse K3-leden Hanne en Marthe aan het werk gaan met de vervanger van de vertrekkende zangeres Klaasje. In die eerste periode staan er grote concerten op het programma in het Sportpaleis. Ook komt er een nieuwe single uit, zijn er opnames voor een videoclip en worden er voorbereidingen getroffen voor een nieuw album.

De zoektocht naar de vervanger van Klaasje is op dit moment nog in volle gang in het tv-programma K2 zoekt K3. In tegenstelling tot het programma rond deze zoektocht, is de docu straks niet bij SBS6 te zien. Een woordvoerder van de zender laat aan het ANP weten de docu niet uit te gaan zenden.