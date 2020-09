Katja Schuurman: ’Een vader is geboren’

Op Instagram schrijft ze dan ook lyrisch bij een foto van het baby’tje op de arm van Freek: „Zo mooi; niet alleen een klein meisje, maar ook een vader is net geboren..”

Katja beviel begin augustus van het meisje en liet toen al weten dat zij en Freek ’tot over hun oren verliefd zijn’ op het kleine meisje. „Wat ben jij lief en betoverend en ontroerend en niet te doen zo schattig.”

Ze is zichzelf ervan bewust dat ze met haar hoofd in de wolken loopt en vertelt haar volgers dan ook: „Zeer waarschijnlijk kan ik het binnenkort ook weer over andere dingen hebben.”