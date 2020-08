Zaak Johan van Laarhoven in nieuwe docuserie Cannabis

In 2016 leverde Filemon Wesselink ruim 23.000 handtekeningen aan D66-Kamerlid Vera Bergkamp, om Johan van Laarhoven naar Nederland te halen Ⓒ anp / hh

RO-NCRV zendt vanaf 30 september de zesdelige documentaireserie Cannabis uit, dat maakte de omroep woensdag bekend. De docu gaat onder meer over Johan van Laarhoven, de Nederlandse coffeeshopondernemer die in 2014 in Thailand tot 103 jaar celstraf werd veroordeeld voor witwassen van drugsgeld.