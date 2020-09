Taylor Swift verbreekt record Whitney Houston

Taylor verbreekt het record van Whitney Houston. De zangeres stond in totaal 46 weken bovenaan de Billboard 200. Dat was met de albums Whitney Houston (1985), Whitney (1987), de soundtrack van The Bodyguard (1992) en I Look To You (2009).

Taylor wist met zeven van haar acht studioalbums bovenaan de Billboard 200 te komen. Zo ook met haar laatste plaat Folklore, die deze week voor de zevende week de lijst aanvoert.

De zangeres heeft echter nog even te gaan om bij haar mannelijke collega’s in de buurt te komen. Elvis Presley stond in totaal 67 weken bovenaan de albumlijst. Hij wordt gevolgd door Garth Brooks (52) en Michael Jackson (51). Allen zijn echter ver verwijderd van The Beatles die met 132 weken recordhouder is.