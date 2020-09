Jameela Jamil hekelt Kim Kardashian: Zwangeren mogen dikker zijn

De shapewear van Kim, strakke onderkleding die de drager een slanker voorkomen moet geven, gaat sinds de lancering eind vorig jaar als zoete broodjes over de toonbank. Maar de zwangerschapslijn zorgde voor heel wat commentaar. Onder meer actrice Jameela Jamil, vaste criticaster van de Kardashians, reageerde verbolgen. „Het zou zo cool zijn als zwangere mensen gewoon dikker mochten worden zonder zich daar opgelaten over te voelen of zich hoeven te schamen dat hun lichaam verandert”, twitterde zij.

Kim reageerde zondag. „Aan iedereen die hier problemen mee heeft: als je nog nooit zwanger bent geweest weet je niet hoe het voelt om al dat gewicht mee te dragen zoals ik heb gedaan en miljoenen andere vrouwen”, begon ze haar relaas op Twitter. „Het buikgedeelte maakt je lichaam niet slanker, het is gemaakt van een dunnere, andere stof. Het biedt wel ondersteuning voor het extra gewicht in je buik, dat voor druk op je onderrug zorgt. En de compressie in de broekspijpen helpt met de zwelling.”

Volgens Kim brengt ze de lijn op de markt op verzoek van tienduizenden vrouwen die erover bij haar bedrijf hebben aangeklopt ’en omdat ik dit persoonlijk ook nodig had toen ik zwanger was’.