Daniel Craig krijgt ster op Walk of Fame

Tijdens de ceremonie zal Rami Malek, die in No Time To Die de rol van schurk Lyutsifer Safin speelt, een toespraak houden. Ook producenten Barbara Broccoli en Michael G. Wilson zullen er spreken.

De 53-jarige Craig, die in No Time To Die voor de vijfde keer de rol van James Bond vertolkt, is de vierde Bond-acteur die een ster op de Walk of Fame krijgt. David Niven, Roger Moore en Pierce Brosnan gingen hem voor. De ster van Craig krijgt een plekje naast zijn collega Roger Moore.