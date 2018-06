Anouk: 'Ik maakte me geen zorgen'

„Het klinkt misschien wat arrogant, maar ik maakte me geen zorgen”, aldus Anouk op de persconferentie na de halve finale. „Toen het negende land werd voorgelezen, dacht ik wel even: no way. Maar er bleven wel een paar camera's bij mij in de buurt, dus ik had een goed gevoel.”

Het liedje van Anouk viel in goede aarde in Zweden. In de zaal reageerden veel mensen enthousiast toen bleek dat de Nederlandse de finale had gehaald en ook bij de persconferentie klonk er veel gejuich en was er applaus.

Anouk is zaterdag bij de finale ingedeeld in de eerste helft van het programma, zo bleek dinsdagavond.