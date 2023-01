’Jeremy Renner kwam onder sneeuwschuiver terecht’

De 51-jarige Renner was bezig met een zogeheten snowcat, een rupsvoertuig met sneeuwschuiver. Wat er precies is misgegaan, is nog steeds onduidelijk.

De woordvoerder van Renner meldde eerder dat Renner inwendig borstletsel heeft opgelopen en dat hij maandag is geopereerd. Zijn toestand is kritiek maar wel stabiel.

Bekijk ook: Jeremy Renner liep inwendig borstletsel op bij ongeluk

Het ongeluk gebeurde zondag bij Renners huis in de buurt van de stad Reno, in Nevada. Daar vond op oudejaarsavond een sneeuwstorm plaats. Renner werd na het incident per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd.