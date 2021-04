Ellen DeGeneres reed onder invloed naar ziekenhuis

„Via Chelsey Handler had ik gehoord over het wietdrankje Cann. Dus die had ik in huis gehaald, maar omdat ik na een blikje niks voelde dronk ik er nog twee. Daarna nam ik nog twee melatoninepillen om in slaap te komen”, vertelt ze in gesprek met Jimmy Kimmel. „Toen ik in bed lag realiseerde ik me dat Portia er nog steeds niet was. Ik hoorde haar vervolgens kermen van de pijn. Ze lag op de grond in de badkamer en ik wist meteen dat het foute boel was. Dus ben ik als een malle naar het ziekenhuis gereden”, aldus Ellen.

In tegenstelling tot de meeste cannabisdranken bevat Cann 2 milligram THC, de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis. De presentatrice gaf dan ook toe dat dat niet geheel veilig was, maar ze op adrenaline in actie kwam. „Ik zou dit eigenlijk helemaal niet moeten vertellen, want het is allemaal goed afgelopen.”

Op sociale media lag Ellen direct onder vuur om haar uitspraken. „Wat bezielt dat mens, ze had wel iemand dood kunnen rijden. Dit is nou weer typisch zo’n voorbeeld van die privileges die ze zichzelf toe eigent.”