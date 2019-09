Sean Connery ontsnapt aan Dorian

Dorian is vrijdag afgezwakt tot een storm van de categorie 1 op een schaal van 5, maar heeft op de Bahama’s vermoedelijk voor zo’n 6 miljard euro aan schade gezorgd. Er zijn bovendien zeker dertig mensen om het leven gekomen door de orkaan.

Bekijk ook: Orkaan Dorian nu nog categorie 1

De 89-jarige Connery laat opgelucht aan de Scottisch Daily Mail weten dat hij en zijn vrouw in orde zijn. „We zijn in orde. Vergeleken met vele anderen hebben we geluk gehad. De schade hier was niet groot. We waren voorbereid op de storm, alles was van tevoren klaar. We hebben geen enkel risico genomen en wisten wat we moesten doen”, legt hij uit.

Sean woont al sinds de jaren negentig op de Bahama's en bezit een landhuis in Lyford Cay zo’n 145 kilometer van Great Abaco, dat het zwaarst werd getroffen door de storm.