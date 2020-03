’Cast The Nanny komt weer samen’

Vrijwel alle castleden hebben samen voor hun webcams het script van de pilotaflevering doorgenomen en hebben dat opgenomen. Een registratie komt op 6 april online op het YouTube-account van Sony Pictures. „Lachen is het beste medicijn”, vindt The Nanny-hoofdrolspeelster en bedenker Fran Drescher. „Het heeft ons enorm goed gedaan en we hopen dat dat ook voor jullie geldt.”

The Nanny ging over een rijke familie in Manhattan die een nanny (Drescher) uit de volkse wijk Queens inhuurde. Eerder dit jaar werd bekend dat Drescher momenteel werkt aan een musical over de sitcom.