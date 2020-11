Gerard Butler gedreven door angst in ’Greenland’

Gerard Butler nu eens niet de onbevreesede held in ’Greenland’. Ⓒ Foto PR

Eindelijk probeert Gerard Butler nu eens niet de wereld te redden, of de Amerikaanse president. Daar is in Greenland dan ook geen beginnen aan. Want wat doe je als het eenmaal meteorieten begint te regenen? Een veilig heenkomen zoeken voor zijn gezin blijkt dan al ambitieus genoeg.