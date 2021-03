Nick & Simon en Kees Tol maken docu over ABBA

Waar Nick Schilder en Simon Keizer hun idolen Simon & Garfunkel uitkozen voor hun vorige serie, is de Zweedse popgroep een belangrijke muzikale inspiratiebron van Kees Tol. Voor de documentaire reist het drietal naar verschillende plekken die belangrijk zijn geweest voor ABBA.

De Volendammers bezoeken onder meer de Metronome Studio, waar de meeste nummers van de popgroep zijn opgenomen. Ook ontmoeten ze meerdere vrienden van de bandleden.

In de serie Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me wordt het maakproces van de documentaire gevolgd. De documentaire die de mannen tijdens hun reis maken wordt later ook uitgezonden.

Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me is vanaf 30 april te zien op NPO 1.